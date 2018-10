Deputatul PSD Nicolae Bacalbaşa a venit, luni, la Parlament, cu nasul bandajat, el suferind un accident la vechiul far de la Sulina, în timp ce făcea fotografii.

El a mai spus că nasul, chit că s-a rupt, l-a protejat şi că şansele ca incidentul să fie mortal erau de 50%. Deputatul a precizat că s-a accidentat în timp ce făcea fotografii.

„În timp ce făceam poze la vechiul far din Sulina, Sulina fiind izolată de orice centru medical şi cu acces numai pe apă, deplasându-mă - greşeală, desigur - cu aparatul fotografic la ochi un metru jumate, nu mai mult, m-am împiedicat de un prag şi... citeste mai mult