Deputatul Andrei Pop declara ,,razboi“ fenomenului de bullying!

Unul dintre fenomenele cu care societatea se confrunta este si cel denumit bullying. Termenul „bullying“ s-ar traduce prin „intimidare“, dar nu se rezuma doar la asta, ci porneste de la simpla necajire, etichetare, batjocura, raspandire de zvonuri pana la violenta fizica. Fenomenul poate fi prezent in orice tip de comunitate, in grupuri sociale, unde persoanele interactioneaza unele cu altele: la scoala, la locul de munca, in familie, in cartiere, in biserica, chiar intre tari etc. Se creeaza astfel o stare de conflict, care nu poate fi depasita decat daca se constientizeaza existenta fenomenului. In ultima vreme, bullying-ul a... citeste mai mult