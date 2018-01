"Am formulat o plângere penală împotriva procurorului Mircea Negulescu şi a ofiţerilor care, împreună cu el, au desfăşurat abuziv ancheta penală împotriva mea în 2013. Am depus în această dimineaţa plângere la Parchetul General şi am cerut despăgubiri materiale", a declarat deputatul Andreea Cosma la România Tv.

Plângerea vizează sustragerea sau distrugerea de înscrisuri şi abuz în serviciu, Andreea Cosma solicitând daune materiale, menţionând că a suferit prejudicii morale, pe care le estimează la un milion de euro, invocând faptul că ar fi fost supusă unor proceduri abuzive şi unui... citeste mai mult

