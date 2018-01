„În weekend am eliminat multe dintre amendamentele pe care le propusesem, am modificat multe dintre ele ca şi formă. Am luat din celelalte state formele, le-am modificat un pic ca şi formă şi le voi propune în sensul asta. Abuzul în serviciu, propunerea mea o să fie să-l dezincriminam că în 90 % state este dezincriminat şi nu are rost pragul", a declarat Cătălin Rădulescu, citat de Mediafax. Referitor la persoana care va deţine portofoliul de la Justiţie, deputatul PSD a spus că... citeste mai mult

acum 45 min. in Politica, Vizualizari: 23 , Sursa: Adevarul in