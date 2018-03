Deputatii au decis: Politistii si militarii vor primi ajutor de la stat pentru a-si achita ratele la case Camera Deputatilor a votat o propunere legislativa privind introducerea unui nou mod de recompensare financiara a militarilor si politistilor. Proiectul urmeaza sa fie votat si in Senat, iar mai apoi sa promulgat prin decret prezidential si publicat in Monitorul Oficial, dupa care va intra in vigoare.

Potrivit acestei propuneri legislative, politistii si militarii ce au fost in prima functie sau care au fost mutati in interes de serviciu intr-o alta localitate decat cea de domiciliu, nici sotul... citeste mai mult