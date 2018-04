Deputaţii au adoptat, astăzi, proiectul pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, care prevede ca acesta să revină sub autoritatea Camerei Deputaţilor, informează News.ro.

Astfel, prin proiectul iniţiat de PNL şi susţinut de USR, a fost avizată trecerea Monitorului Oficial al României de sub autoritatea Guvernului sub autoritatea Camerei Deputaţilor.

"Potrivit art. 74 din Constituţia României care stabileşte că iniţiativa legislativă aparţine deopotrivă «Guvernului, deputaţilor, senatorilor sau unui număr de cel puţin 100.000 de cetăţeni cu drept de vot», coroborat cu art. 61... citeste mai mult

azi, 14:06 in Politica, Vizualizari: 44 , Sursa: Bursa in