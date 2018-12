„Sunt chiar acum la Secţia de Poliţie nr 1. Ascult cum sunt ameninţat de 3 indivizi: te omor, cuţite, ieşi afară să vezi tu, etc. Am venit aici pentru că o rudă, lovită şi ameninţată, m-a sunat - e dreptul său legal să facă asta. Mi-a spus că 3 bărbaţi îl ameninţă în secţia de poliţie şi îi e frică pentru că poliţiştii asistă pasivi. Am pus totul pe seama panicii: poate e speriat, poate exagerează. În zona de relaţii cu publicul, în faţa poliţistului de serviciu sunt ameninţat la rândul meu. Dacă depun o plângere, nu pot aduce probe audio-video pentru că-mi se spune-supravegherea în interiorul secţiei e doar video nu şi audio. Dar cazul meu e simplu. Nu mi-e frică”, a... citeste mai mult

azi, 11:19 in Politica, Vizualizari: 40 , Sursa: Adevarul in