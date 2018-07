Depozitele in lei ale populatiei au crescut in luna august cu 0,4% fata de iulie 2013, pana la 77,15 miliarde lei, potrivit datelor publicate, marti, de Banca Nationala a Romaniei (BNR), citata de Agerpres. Fata de 31 august 2012, depozitele in lei...

Hot News, 24 Septembrie 2013