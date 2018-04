Depozitele din bancile din Romania scad din cauza strainilor Depozitele din bancile din Romania continua sa scada, ajungand in luna februarie la un sold de 2,3 miliarde de euro.

Din a doua luna a acestui an s-a observat o tendinta descendenta a depozitelor pe termen lung, deschise de straini la bancile locale. Practic, acestea reprezinta in marea majoritate linii de finantare primite de la actionari.

Fata de anul 2017, clar in perioada aceasta este o scadere drastica. Pe parcursul anului 2017, strainii au scos aproximativ 1 miliar de euro de la bancile din Romania.

Fata de sfarsitul anulului... citeste mai mult