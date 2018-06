Depozitarul Central va distribui, în perioada 5 iunie 2018 - 5 iunie 2021, dividendele pentru acţionarii Rompetrol Well Services şi Prefab, a anunţat, ieri, instituţia, conform Agerpres.

Valoarea dividendului brut pe acţiune este de 0,0134 lei pentru Prefab şi de 0,0026 lei pentru Rompetrol Well Services.

În cazul Rompetrol Well Services, acţionarii care beneficiază de dividende sunt cei înregistraţi în registrul acţionarilor emitentului, la data de 16 mai 2018.

Pentru Prefab, acţionarii care beneficiază de dividende sunt cei înregis­traţi în registrul acţionarilor... citeste mai mult