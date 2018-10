• Universitatea Galaţi – AS Independenţa Baia Mare După prima victorie a sezonului, AS Independenţa Baia Mare joacă în etapa 6 a Ligii 1 de fotbal feminin la Universitatea Galaţi, duminică, 21 octombrie, de la ora 11.00. Cu lotul decimat, jucătoare accidentate sau convocate la lotul naţional de junioare, formaţia pregătită de Liviu Ivasuc merge la Dunăre să încerce imposibilul şi, dacă poate, să obţină măcar un punct. Universitatea Galaţi ocupă locul 4 (4 puncte) înaintea duelului direct cu băimărencele, pe cînd AS Independenţa se... citeste mai mult