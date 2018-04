In cadrul mai multor meciuri restante din Liga a IV-a Miercuri s-au jucat meciurile restante din Liga a 4-a, cinci la numar. Doua au fost din seria A, respectiv trei din seria B. In prima serie, Gama a trecut in deplasare de Somesul Odoreu, cu 5-3,...

Informatia zilei SM, 19 Aprilie 2012