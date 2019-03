Vasas Femina Odorhei – AS Independenţa Baia Mare

În etapa 12 a primului eşalon fotbalistic feminin AS Independenţa Baia Mare va avea ca adversar pe Vasas Femina Odorhei, partidă programată în deplasare duminică, 24 martie, de la ora 11.00.

„Domniţele râului” abordează această întâlnire încrezătoare, având un moral ridicat după victoria de acasă, 3-0 cu Fair-Play Bucureşti. Dacă comparăm locurile din clasament, Vasas locul cinci (15 puncte), Independenţa poziţia a şaptea (10 puncte), formaţia gazdă are prima şansă la cele trei puncte, dar băimărencele vor să confirme rezultatul pozitiv din etapa precedentă şi în etapa de duminică. Fără griji în ceea ce priveşte... citeste mai mult