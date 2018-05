Depistați la volan sub influența alcoolului

Polițiștii rutieri au depistat în trafic, la sfârșitul săptămânii trecute, mai multe persoane care au condus sub influența alcoolului. Polițiștii au depistat, pe DJ 792/D, pe raza localității Tîrnova, un bărbat de 49 de ani, din aceeași localitate, în timp ce conducea un autoturism, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul alcooltest, a rezultat o alcoolemie de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat. Au mai fost depistați în timp ce conduceau autoturisme sub influența alcoolului : pe raza municipiului, un tânăr de 24 de ani, din Arad, având o alcoolemie de 0,79... citeste mai mult