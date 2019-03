La data de 18.03.2019, politistii l-au identificat, in trafic, pe un sofer in timp ce conducea un autoturism sub influenta bauturilor alcoolice si fara permis. Ieri, la ora 20:00, politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Braila l-au oprit in...

Info Braila, 19 Martie 2019