La data de 4 februarie a.c., în jurul orei 19:35, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Turda au depistat un bărbat, de 31 de ani, din Turda, în timp ce conducea autovehiculul pe strada Fabricii, din Turda, neavând permis de conducere. Totodată, acesta se afla sub influența alcoolului.



În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de peste 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și sub influenţa alcoolului, fapte prevăzute de Codul penal.

