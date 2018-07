Un șofer a fost prins de polițiștii rutieri conducând în stare avansată de ebrietate, iar după nici trei ore a fost depistat din nou, la volan. Polițiștii au depistat marți, în trafic, un bărbat de 32 de ani, din Arad, în timp ce conducea un autoturism pe strada Andrenyi Karoly, din municipiu, fiind sub influența alcoolului. În urma testării cu aparatul alcooltest, a rezultat o alcoolemie de 1,12 mg/l alcool pur în aerul expirat. „Conform procedurii, bărbatului i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, pe numele acestuia fiind întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența... citeste mai mult

