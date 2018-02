Dependenta de telefon poate ruina copilaria

Telefonul mobil nu mai reprezinta de ani buni un mijloc de comunicare, ci a devenit precum o extensie a corpului nostru, provocand dependente tot mai mari. Efectele negative ale acestei adictii se vad nu numai in randul adultilor, ci mai ales in randul copiilor.

Un studiu dat publicitatii de Statista.com arata ca, in 2016, tot mai multi copii din Germania detin un telefon mobil cu acces la Internet, studiu care poate fi extrapolat si la nivelul Uniunii Europene. Astfel, 80% dintre copiii cu varste intre 12 si 13 ani sunt posesorii unui smartphone cu acces la Internet, intre 10 si 11 ani – 71%, intre 8 si 9 ani –... citeste mai mult