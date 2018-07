Departamentul de Stat al SUA, raport dur pentru Romania: Firmelor americane li se cere spaga Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii a intocmit un raport cu privire la climatul investitional din Romania. Specialistii americani considera ca orice "potential investitor ar trebui sa fie precaut cand considera sa investeasca" in tara noastra.

Documentul Departamentului de Stat al SUA face referire si la raportul de tara intocmit de UE pentru Romania in 2018. UE "a dezvaluit ca procedurile administrative greoaie, progresele lente in furnizarea solutiilor de guvernare electronica, procedurile complexe privind insolventa si... citeste mai mult