Dennis Man, cel mai în formă om al FCSB-ului pe stadionul Emil Alexandrescu, a reuşit să egaleze la Iaşi şi să scoată penalty-ul fructificat de Florin Tănase, în victoria echipei lui Nicolae Dică, 2-1, în deplasare, cu Poli Iaşi, duminică seara, în penultimul meci al etapei a 16-a a Ligii 1 Betano.

"Am întâlnit o echipă foarte bună, mă bucur ca mi-am ajutat echipa, aveam nevoie de gol şi mă bucur că am scos lovitura de la 11 metri. Îmi priesc meciurile cu Iaşiul, eu încerc de la meci la meci să-mi ajut echipa. E normal ca Stoican să-i motiveze, dar ne bucurăm că am câştigat", a sintetizat fotbalistul arădean.

Dennis Man, fost atacant la UTA, a vorbit... citeste mai mult