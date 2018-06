Denisa, eleva de 10 a Stãnilestiului, a fost respinsã la grãdinitã fiind consideratã cu deficiente

In data de 29 martie, in apropierea localitatii Caldarusa, doua adolescente au fost spulberate de un microbuz, in timp ce acestea traversau neregulamentar soseaua. Denisa si Loredana Popa erau surori, fiind eleve la acelasi liceu, “Panait Cerna”....

Info Braila, 1 Aprilie 2013