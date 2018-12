Portarul Denisa Dedu, una dintre cele mai bune jucătoare de pe teren, a vorbit imediat după meci la micorfonul TVR.

„A fost un meci intens, într-adevăr. Ştiam că o să fie un meci cu multe ambiţii, ştiam că Spania e o echipă luptătoare. Dar şi noi suntem la fel. E bine că nu am cedat şi am reuşit să câştigăm. POate nu am jucat la la cel mai înalt nivel, dar spiritul de luptă nu ne-a lipsit.

Nu ştiu dacă au jucat ca să ne încurce, cred că au vrut să facă un meci bun, să se bucure. Ştiam că nu va fi uşor, ştiam că Spania are jucătoare valoroase, care luptă tot timpul, dar ca echipă noi am fost mai bune.

