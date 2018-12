Denisa Dedu, portarul naționalei noastre, a dat o declarație după victoria României în fața Spaniei a Europenele de handbal feminin.

"A fost un meci destul de intens, mă bucur că am reușit să câștigăm. Știam că Spania este o echipă luptătoare. Cel mai important este că am reușit să câștigăm.

Nu am jucat la cel mai înalt nivel. Dar spiritul de echipă și lupta nu ne-au lipsit. În final am reușit. Cred că Spania a vrut să facă un meci bun. Știam că nu va fi un meci ușor.

Cel mai important este că ne-am impus, am întâlnit o echipă cu jucătoare valoroase. E important să ne recuperăm, din nefericire nu avem timp de odihnă....

