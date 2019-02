Un constănțean ar fi avut parte de o surpriză neplăcută, după ce a fost la cumpărături într-un hipermarket din oraș.

Bărbatul a luat niște piept de pui, dar când a ajuns acasă ar fi constatat că din acesta ies niște viermi.

„VIERMI. În această după-amiază, la ora 17,00, am plecat împreună cu soția la ... să facem câteva cumpărături, ajungând la raftul cu carne de pui am vrut să luăm niște piept de pui, însă spre dezamăgirea noastră am găsit viermișori în casoleta de piept de pui. Când ne-am dus să le spunem lucrătorilor... citeste mai mult

acum 38 min. in Actualitate, Vizualizari: 20 , Sursa: Antena 3 in