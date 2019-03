La etajul Iulius Mall Suceava vor avea loc sâmbătă, 2 martie, de la ora 14.00, mai multe demonstrații de robotică. Liceeni participanți la programul BRD FIRST Tech Challenge România merg la Iulius Mall să impresioneze publicul cu roboții construiți de ei. Evenimentul inedit îi are în prim-plan pe elevii de liceu din Suceava, Câmpulung Moldovenesc și Dorohoi, calificați în etapa națională a competiției de robotică BRD FIRST Tech Challenge România, organizat de Asociația Nație prin Educație.

