Democratia in lume a dat de necaz, anunta Financial Times

"Democratia liberala are mari necazuri. Actuala epoca apartine 'personalitatilor puternice'. Ei vor actiona rapid si cu determinare in perioada tulburarilor globale", este de parere publicatia Financial Times.



Liderii care au dominat agenda internationala in ultimii ani, cum ar fi presedintele Chinei, Xi Jiping, seful statului turc, Recep Tayyip Erdogan, sau omogul rus al acestora, Vladimir Putin, nu se considera liberali. Presedintele SUA, Donald Trump, care face parte din propria categorie, ii invidiaza pe acesti "autocrati", sustine FT.

Da, democratia are problemele ei. Uitati-va numai ce se intampla in Italia. Dar ar fi gresit... citeste mai mult