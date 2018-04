Mai mulți reprezentanți ai filialei ALDE din Arad au anunțat că își dau demisia fiindcă nu sunt de acord cu felul în care conducerea de la București a tratat filiala arădeană în ultimii ani.

Nemulțumirile reprezentanților ALDE provin și din înlocuirea lui Ionel Ciupe din funcția de președinte. În locul lui au fost puși Mihăiţă Calimente, Florin Galiş și, în prezent, Eusebiu Pistru, potrivit b1.ro.

„Pe noi, care am făcut această filială de la zero, nu ne-a întrebat nimeni nimic. Acum, am decis că aşa nu se mai poate”, a transmis... citeste mai mult