Helle Thomsen nu va mai fi antrenoarea lui CSM Bucureşti. Daneza a decis să plece după partida de campionat cu CSM Bistriţa.

CSM Bucureşti a învins CSM Bistriţa cu 30-23, în Liga Florilor, în ultimul meci de pe teren propriu înaintea sfertului de finală cu Metz, din Liga Campionilor.

Chiar şi aşa, jocul nu a convins şi, în contextul evoluţiilor neconcludente din ultima perioadă, s-a decis despărţirea de antrenoare. Varianta reală e că Helle a demisionat, după o discuţie cu oficialii.

Daneza avea contract un an plus un an. Conducerea clubului a anunțat-o azi că nu vrea să-i prelungească înţelegerea, iar ea a decis că în aceste