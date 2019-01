„Unul dintre cei trei membri fondatori ai partidului PLUS, avocatul Adrian Iordache, a renunţat, joi, 24 ianuarie 2019, la orice calitate în cadrul PLUS", anunţă formaţiunea.

Marius Oprea a scris, într-un articol: „Toţi fondatorii (PLUS - n.r.), aşa cum apar pe site-ul Tribunalului Bucureşti sunt de la Casa de avocatură „Iordache & Partners”, fondată în 1992 de Alexandru Iordache, personaj care mi-e mai cunoscut mie, lui Caius Dobrescu şi Sorin Matei drept ”maiorul Alexandru” de la Securitate, coordonatorul anchetei penale la care am fost supuşi în vara anului 1988. Secretarul general al partidului condus de Dacian Cioloş este... citeste mai mult

