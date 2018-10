Actorul mexican Demian Bichir s-a alăturat distribuţiei filmului 'Godzilla vs. Kong', în care va juca împreună cu actriţa adolescentă Millie Bobby Brown, vedeta serialului 'Stranger Things', potrivit portalului Collider citat joi de EFE.

După apariţia sa în filmul horror 'The Nun', Demian Bichir, nominalizat la Oscar pentru 'A Better Life', colaborează din nou cu studioul Warner Bros. pentru acest blockbuster regizat de Adam Wingard şi cu o distribuţie din care mai fac parte Julian Dennison şi Brian Tyree Henry.

Se aşteaptă ca filmările să înceapă în noiembrie la Atlanta şi că filmul să ajungă pe marile... citeste mai mult