Delia Velculescu va fi inlocuita la sefia misiunii FMI in Grecia de americanul Peter Dolman

Dupa trei ani in functia de sef al misiunii Fondului Monetar International in Grecia, romanca Delia Velculescu va fi inlocuita cu americanul Peter Dolman, informeaza publicatia elena Kathimerini, citata de Agerpres.

Peter Dolman este caracterizat de colegii sai ca fiind un tehnocrat cu experienta, mai degraba moderat decat din "aripa dura" a oficialilor FMI.

Pana anul trecut, el a fost seful misiunii Fondului Monetar International in Belarus, lucrand de asemenea la programele pentru Islanda, Rusia si Ucraina.

Pana la mijlocul lunii februarie, FMI va decide daca va participa la programul...