Delia Rasnoveanu, cati copii nevinovati ai vandut? Dar tu, Vasile Varga?!

* “I-am spus lui Varga. Eu m-am racorit, i-am spus lui Varga ce am avut de spus, direct in fata. Si poate vreodata nu va ramane nepedepsit”

Suntem in anii ’90. Vanzarea de copii merge bine. Toti strainii cumpara copii si ii vand, la concurenta cu Klaus Werner Johannnis. Unul dintre ei este un carciumar grec, Mastrantonakis Dimitrios. Imbarligat cu o femeie din Galati, Kapecis Stavrula, al carui salas era pe strada Saturn la numarul 22, grecoteiul ravneste la un copil roman.

Cauta in zona si il gaseste pe un copilas nascut pe 6 februarie 1989. Numai bun de luat. Parinti divortati, tatal alcoolic. Nu se va simti lipsa unuia dintre cei cinci...