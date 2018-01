Delia este artista care a dat muzicii românești, doi ani la rând, „piesa anului”. Astfel, conform clasamentului Mediaforest, Delia este pe locul întâi atât în 2017, cât și în 2016, cu două colaborări de succes: „Weekend” cu The Motans este piesa anului 2017, iar „Gura ta” cu Deepcentral a fost piesa anului 2016.



The Motans feat. Delia – Weekend

Delia & Deepcentral – Gura ta

