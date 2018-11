Emoțiile cresc, în această seară, de la ora 20.00, la Antena 1, când echipa Deliei întră în etapa de Bootcamp ”X Factor”, iar jurata are planuri mari cu cei zece concurenți din grupa de adulți.

Cum nu e loc de prea multă modestie, Delia a mărturisit că anul acesta are pe mână o echipă "bombă" și speră să câștige cel de-al optulea sezon "X Factor". "Nu am arme noi, țin cont de fiecare dată de ceea ce avem în dotare, și anume concurenții. Cred că ei sunt armele, nu există altceva. De ei depinde totul!