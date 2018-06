Deficitul extern al Romaniei se adanceste, datoria externa pe termen lung scade cu 1,3% In perioada ianuarie - aprilie 2018, contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 2,053 miliarde de euro, comparativ cu 1,786 miliarde, in perioada ianuarie - aprilie 2017, potrivit datelor provizorii ale Bancii Nationale a Romaniei.

In structura, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 414 milioane de euro, balanta serviciilor a inregistrat un excedent mai mic cu 143 milioane de euro, balanta veniturilor primare a inregistrat un deficit mai redus cu 354 milioane de... citeste mai mult