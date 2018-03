Deficitul de vitamina C: cauze, simptome, tratament Scorbutul are loc atunci când există o lipsă de vitamina C sau acid ascorbic la nivelul corpului. Deficienţa conduce la simptome de slăbiciune, anemie, afecţiuni ale gingiilor şi probleme ale pielii. Acest lucru se datorează faptului că vitamina C este necesară pentru realizarea colagenului, o componentă importantă a ţesuturilor conjunctive. Ţesuturile conjunctive sunt esenţiale pentru structura şi sprijinul în organism, inclusiv structura vaselor de sânge.

