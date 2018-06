Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat în primele patru luni din an un deficit de 2 miliarde euro, cel mai mare din 2010 încoace pentru intervalul de timp amintit.

Deficitul de cont curent s-a ma­jorat în primele patru luni din an, faţă de aceeaşi pe­rioadă a anului trecut, cu 414 milioane de euro (plus 15%), ajungând la 2 miliarde de euro. Pe primele patru luni din 2017 deficitul de cont curent a fost de 1,78 de miliarde de euro, iar pe întreg anul, de 6,4 miliarde de euro.

Pe primele patru luni din an deficitul de cont curent este... citeste mai mult