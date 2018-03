Deficitul de 5,4 miliarde de lei înregistrat în primele două luni ale acestui an se încadrează în graficul estimat pe primul trimestru, iar ca pondere în venituri la nivelul bugetului luna februarie este peste plan, a declarat, ieri seară, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, la Antena 3.

Referitor la încasările la buget, Teodorovici a precizat: "Pe primele două luni ale acestui an, am depăşit planul de încasări stabilit pentru 2018 cu 21,5%, faţă de primele două luni ale anului trecut, deci veniturile au crescut foarte mult. Pe partea de cheltuieli este adevărat că au crescut undeva cu 38%, dar aceste cheltuieli vin... citeste mai mult

