Exporturile realizate in primele doua luni au crescut cu 46,1% la valori exprimate in lei (41,9% in euro) comparativ cu perioada similara din 2010, la 29,46 miliarde de lei (6,9 miliarde euro), in timp ce importurile au avansat cu 28,7% in lei (25% in...

A1, 11 Aprilie 2011