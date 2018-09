Deficitul bugetar din primele opt luni ale acestui an, care a fost anunţat vineri de Ministerul finanţelor publice (MFP), este cel mai ridicat, atât ca sumă, cât şi ca pondere, înregistrat de România în ultimii opt ani.

Conform datelor operative, execuţia bugetului general consolidat pe primele opt luni ale acestui an s-a încheiat cu un deficit de 14,6 miliarde de lei, respectiv 1,54% din Produsul Intern Brut (PIB), arată datele prezentate vineri de MFP.

Ca valoare, acest deficit este cu 124,6% mai mare decât cel consemnat de la aceeaşi dată a anului trecut, iar ca pondere din PIB reprezintă o dublare.

În plus, valoarea deficitului din primele opt luni ale acestui an a fost cel mai...