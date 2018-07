Deficitul bugetar aproape ca s-a dublat in iunie Luna trecuta, deficitul bugetului general consolidat a crescut cu 83%, ajungand la 14,97 miliarde de lei, de la 8,14 miliarde, in primele cinci luni din 2018.

Potrivit Ministerului Finantelor Publice, executia bugetului general consolidat pe primele sase luni din 2018 s-a incheiat cu un deficit de 14,97 miliarde de lei, 1,61% din PIB, comparativ cu tinta pentru aceasta perioada, de 2,21%. Dupa primele cinci luni ale anului, deficitul reprezenta 0,88% din PIB. In... citeste mai mult