Deficitul bugetar a crescut de 3,7 ori, apropiindu-se de 1% din PIB Dupa primele cinci luni din acest an, bugetul general consolidat a inregistrat un deficit de 8,14 miliarde de lei, 0,88% din PIB, de aproape patru ori mai mare, in comparatie cu 2,2 miliarde de lei, in primele cinci luni din 2017, 0,27% din PIB.

Conform Ministerului Finantelor Publice, veniturile bugetului general consolidat, au insumat 110,9 miliarde de lei, 11,9% din PIB, cu 12,7% mai mari, in termeni nominali, intervalul ianuarie-mai 2017. S-au inregistrat cresteri la incasarile din contributiile de asigurari (+35,5%) si din veniturile... citeste mai mult