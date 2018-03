Deficit bugetar de 5,5 miliarde de lei, dupa numai doua luni din 2018 Conform datelor operative, executia bugetului general consolidat pe primele doua luni ale anului 2018 s-a incheiat cu un deficit de 5,5 miliarde lei, respectiv 0,59% din PIB.

Veniturile bugetului general consolidat, in suma de 42,3 miliarde de lei, reprezentand 4,6% din PIB, sunt cu 21,3% mai mari, in termeni nominali, fata de anul precedent. Se inregistreaza cresteri semnificative comparativ cu anul precedent in cazul incasarilor din... citeste mai mult