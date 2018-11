Doar că fostul jucătorul al echipei Ceahlăul Piatra Neamţ a aflat de manevrele şefilor grupării roş-alb-albastre şi le-a transmis să nu se mai ascundă fiindcă şi el are ofertă de la o altă echipă şi poate părăsi clubul. Iar patronul a recunoscut asta la Digi Sport.

“Da, s-a întâmplat o chestiune fericită și pentru Costel, că și-a găsit echipă. Mi-a fost greu să-l dau afară pe Costel, în condițiile în care... Marți mă gândeam la o schimbare pentru că și pe Costel l-am văzut un pic parcă lipsit de vlagă, ca o baterie care ușor-ușor se termină și căutam un antrenor și Costel a aflat, mi-a spus că are și el o ofertă. Și atunci am spus că aveam o... citeste mai mult

