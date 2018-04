Prin comparaţie, în februarie 2017, sporul natural negativ a fost de 9.693 de persoane. În februarie 2018 s-au născut 12.691 de copii, cu 4.437 mai puţini decât în ianuarie 2018 şi cu 325 mai puţini decât în februarie 2017. Totodată, s-au înregistrat 22.828 decese, cu 795 mai puţine decât în luna ianuarie 2018 şi cu 119 mai multe faţă de luna februarie 2017. Mortalitatea infantilă din România a scăzut în februarie 2018 faţă de aceeaşi lună a anului trecut, fiind înregistrate 94 de decese ale unor copii cu vârsta de sub un an, cu 11 mai puţine decât în urmă cu un an. În luna februarie 2018, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 6.095 căsătorii, cu 479... citeste mai mult

