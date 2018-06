Prin comparaţie, în aprilie 2017, sporul natural negativ a fost de 6.711 de persoane. În aprilie 2018 s-au născut 12.709 copii, cu 976 mai puţini decât în martie 2018 şi cu 1.988 mai puţini decât în aprilie 2017. Totodată, în aprilie 2018 s-au înregistrat 21.619 de decese, cu 3.620 mai puţine decât în luna martie 2018 şi cu 211 mai multe faţă de luna aprilie 2017. Mortalitatea infantilă din România a scăzut în aprilie 2018 faţă de aceeaşi lună a anului trecut, fiind înregistrate 94 de decese ale unor copii cu vârsta de sub un an, cu 19 mai puţine decât în urmă cu un an. Numărul căsătoriilor... citeste mai mult

