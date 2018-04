Miercuri, 04 Aprilie, 19:59

Forma dezastruoasă a canadiencei Eugenie Bouchard (24 de ani) a continuat și în turneul de Charleston (Statele Unite), unde a fost eliminată în primul tur de Sara Errani, scor 4-6, 4-6.

La finalul meciului, Bouchard a vorbit cu presa despre planurile pe care le are în circuit și cum intenționează să revină la cea mai bună formă.

"Am de gând să joc în turnee mai mici și să evoluez în competiții de care nimănui nu-i pasă, pentru a îmi recăpăta ritmul. Trebuie să am o atitudine pozitivă și să am meciuri în picioare", a spus Bouchard în presa... citeste mai mult