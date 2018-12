Petronela Ibranyi este femeia bătută fără milă într-o spălătorie de partenerul de afaceri. Victima a spus că autoritățile nu au luat nicio măsură, cu toate că bărbatul a și amenințat-o cu moartea.

„Totul a pornit pentru că nu am fost eu de acord să mă ducă la aeroport la ora 5:00 şi la ora 2:30 eram la societate. Mi-a vorbit foarte urât în birou, unde nu se vede filmarea şi a dat în mine acolo. Îmi aduc aminte că tot ce îmi doream era să nu îmi pierd conştiinţa ca să nu mă găsească fetele dimineaţa când vin la serviciu, moartă, şi ţin minte că am strigat, am ţipat şi rugam frumos să nu mai dea pentru că îmi curge sange: Dar el a dat şi a... citeste mai mult