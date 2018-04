Declaratiile lui Donald Trump scumpesc petrolul!

Pentru prima data din 27 martie, pretul petrolului american marca WTI a deoasut 66 de dolari/baril. S-a scumpit inclusiv titeiul Brent, cu extractie din Marea Nordului. Intre timp, afirmatiile presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, dar si ultimele sanctiuni impuse Kremlinului, au avut un efect devastator asupra pietei de capital din Rusia.



Astfel, pretului barilului marca WTI a crescut miercuri cu 1,16%, ajungand la 66,27 de dolari, in timp ce, la Brent, contractele futures cu livrare in luna iunie s-au scumpit cu 0,99%, pana la 71,75 dolari/baril.

Comentand posibilitatea ca Rusia sa doboare rachetele americane in Siria, presedintele Trump a declarat ca Washingtonul... citeste mai mult