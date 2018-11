Un accident cumplit a avut loc astăzi, în Suceava. Irina Airinei și fetița ei de nici 2 ani, aflată în cărucior, au fost spulberate de o mașină, în timp ce traversau pe trecerea de pietoni. Şoferul de 27 de ani a făcut primele declaraţii cutremurătoare despre accidentul pe care l-a produs.

Tânărul şofer a recunoscut că nu a frânat, dar a spus şi că a avut intenţia de a o evita. De asemenea, conform spuselor sale, Irina Airinei s-ar fi aruncat pe trecerea de pietoni, în faţa maşinii sale. "Dacă eu nu am frânat, puteam să mă duc şi până la trecerea cealaltă. Eu nu am frânat pentru că am vrut să o evit. Am avut intenţia să o evit şi ea a sărit cu...